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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

10:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
60,98 EUR 0,48 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Logistikkonzerns habe ein breit angelegtes regionales und sektorales Wachstum hervorgehoben, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,68 €		 Abst. Kursziel*:
12,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
60,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,59%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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