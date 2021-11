FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Diageo von 4300 auf 4470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "That's the spirit", überschrieb der Analyst Mitch Collett seine am Mittwoch vorliegende Reaktion auf den Kapitalmarkttag der Briten. Der Spirituosenhersteller habe seine starke Position und die guten Wachstumsaussichten untermauert./ag/tih