Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo nach dem alle zwei Jahre stattfindenden Investorentag des Spirituosenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Die Briten hätten die Ziele für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in den Jahren 2023 bis 2025 angehoben und wüchsen weiter schneller als die Branche, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Konsensschätzungen dürften dies zwar schon berücksichtigen. Seine eigenen Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) hätten aber schon vorher über diesen gelegen./gl/ag

