NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 4650 Pence belassen. Analyst Olivier Nicolai aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie nun seine Schätzungen für den Spirituosenhersteller nach denvorgelegten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr 2021/22. Höhere Annahmen zu künftigen Investitionen machten gestiegene Ergebnisschätzungen wieder wett, begründete er sein unverändert beibehaltenes Kursziel./ck/jha/