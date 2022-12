Aktie in diesem Artikel Diageo plc 44,80 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Mit Blick auf den US-Großhandel mit Spirituosen sei nach zwei Jahren starken Wachstums eine Normalisierung der Volumina zu erwarten, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Trend gehe zu Premiumprodukten und starken Preisen. Diageo erlöse 36 Prozent des Umsatzes in den USA./bek/ck

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

