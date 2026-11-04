Diageo Aktie
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Marktkap. 47,01 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,47%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres des Spirituosenherstellers sei gut verlaufen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bewege sich in die richtige Richtung./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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