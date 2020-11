NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 3300 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die fundamentalen Aussichten besserten sich für den Spirituosenkonzern, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er brachte sich für ein beschleunigtes Wachstum in Stellung und schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022 nach oben./edh/tih