Diageo Aktie
Marktkap. 47,81 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2372 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Spirituosenherstellers liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Mittwochabend. Eine Herausforderung bleibe der US-Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,30 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,36 £
|Abst. Kursziel*:
36,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
