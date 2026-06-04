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Symbol DGEAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Diageo Buy

14:01 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,41 EUR 0,00 EUR 0,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Diageo mit einem Kursziel von 2230 Pence auf "Buy" belassen. Eine kürzlich verabschiedete US-Bundesgesetzbestimmung ziele auf ein Verbot für berauschende Produkte aus Hanf ab November ab, zu denen auch mit Tetrahydrocannabinol (THC) angereicherte Getränke zählten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Dies könnte für die Alkoholindustrie ein wichtiger Auslöser für eine bessere Umsatzentwicklung werden, nachdem ein US-Gesetz 2018 unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke für das rasante Wachstum dieses milliardenschweren Marktes geschaffen habe./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,30 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,92 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:01 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.05.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
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07.05.26 Diageo Overweight Barclays Capital
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