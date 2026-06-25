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Symbol DGEAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Diageo Buy

08:01 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,25 EUR 0,05 EUR 0,27%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo von 2230 auf 2223 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Javier Gonzalez Lastra erwartet am 6. August gemeinsam mit der Geschäftsjahresbilanz mehr Klarheit in puncto künftige Strategie des Spirituosenkonzerns unter dem neuen Chef Dave Lewis. Er diskutierte in seinem Ausblick vom Donnerstag die vermutlichen Kernfragen der Anleger hinsichtlich Evolution oder Revolution./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,23 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:01 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
19.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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