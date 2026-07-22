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Symbol DGEAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Diageo Buy

14:21 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2223 Pence belassen. Für die Unternehmen aus dem Bier- und Softdrink-Sektor rechne er mit einer relativ positiven Quartalsberichtssaison, die von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft sowie einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitiert haben sollte, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Für die Spirituosenhersteller hingegen sei der entscheidende US-Markt weiterhin herausfordernd, was die Ergebnisse voraussichtlich weniger erfreulich ausfallen lassen dürfte./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,23 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,48 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:21 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 Diageo Neutral UBS AG
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