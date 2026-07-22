Diageo Aktie
Marktkap. 40,8 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2223 Pence belassen. Für die Unternehmen aus dem Bier- und Softdrink-Sektor rechne er mit einer relativ positiven Quartalsberichtssaison, die von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft sowie einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitiert haben sollte, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Für die Spirituosenhersteller hingegen sei der entscheidende US-Markt weiterhin herausfordernd, was die Ergebnisse voraussichtlich weniger erfreulich ausfallen lassen dürfte./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,23 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,48 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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