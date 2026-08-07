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Symbol DGEAF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Diageo Buy

08:16 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
20,97 EUR 0,30 EUR 1,45%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2223 Pence auf "Buy" belassen. Der Umsatz decke sich mit der Konsensschätzung, der operative Gewinn liege leicht darüber, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Freitagnachmittag. Lateinamerika, Afrike und Europa hätten wie erwartet Rückenwind verliehen, während die Geschäfte in Nordamerika weiter unter Druck stünden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,23 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,73 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,30 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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