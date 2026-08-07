Diageo Aktie
Marktkap. 46,49 Mrd. EURKGV 26,16
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2223 Pence auf "Buy" belassen. Der Umsatz decke sich mit der Konsensschätzung, der operative Gewinn liege leicht darüber, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Freitagnachmittag. Lateinamerika, Afrike und Europa hätten wie erwartet Rückenwind verliehen, während die Geschäfte in Nordamerika weiter unter Druck stünden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,23 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,73 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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