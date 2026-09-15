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Symbol DGEAF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Diageo Hold

11:06 Uhr
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1770 auf 1734 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett bleibt in Europa skeptisch für Spirituosenhersteller, selektiv bei Brauereien und optimistisch im Bereich Softdrinks, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Nach der Auswertung einer Werbungs- und Verkaufsförderungsanalyse empfahl er aber AB Inbev und Campari zum Kauf./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Hold

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,34 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,47 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

11:06 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
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