Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 3900 auf 4160 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Spirituosenkonzerns für das Geschäftsjahr 2021/22 seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 merklich nach oben./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 15:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.