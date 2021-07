NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 3550 auf 3580 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Aus Bewertungssicht seien derzeit in Europa die Aktien von Bierbrauern gegenüber denen von Spirituosenherstellern favorisiert, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Unter den Spirituosenherstellern aber sei Diageo aktuell sein bevorzugter Wert./la/edh