NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach jüngsten Branchendaten für den US-Markt auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3580 Pence belassen. Der Absatz des Spirituosenkonzerns sei in den zurückliegenden zwölf Wochen im Jahresvergleich etwas gesunken, verglichen mit 2019 aber deutlicher gestiegen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih