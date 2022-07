NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo vor Quartalszahlen von 3850 auf 3780 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Diageo, Pernod Ricard und Rémy Cointreau hätten zuletzt unter einer etwaigen Abschwächung der Nachfrage in den USA gelitten, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den Produzenten von Hochprozentigem rangiere Diageo nur auf Rang vier hinter Campari, Pernod Ricard und Rémy Cointreau./bek/ag