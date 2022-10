NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 3780 auf 3950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die derzeitige Dollarstärke helfe vor allem den Spirituosenherstellern, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Getränkebranche. Er aktualisierte seine Branchen-Schätzungen und berücksichtigte dabei neben Währungseffekten auch aktuelle Marktdaten. Außerdem verschob er den Bewertungszeitraum um drei Monate in die Zukunft./tih/ngu