Diageo Aktie
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Marktkap. 48,4 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,47%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Das Management habe bestätigt, dass die Resultate die Erwartungen erfüllt hätten und der Spirituosenkonzern sich bei der Trendwende in die richtige Richtung bewege, schrieb Celine Pannuti am Freitag. Das Geschäft in den USA bleibe die größte Herausforderung angesichts des trägen Marktumfeldes. Der Fokus in den USA bleibe auf einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gerichtet./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,04 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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