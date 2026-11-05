JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

12:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Das Management habe bestätigt, dass die Resultate die Erwartungen erfüllt hätten und der Spirituosenkonzern sich bei der Trendwende in die richtige Richtung bewege, schrieb Celine Pannuti am Freitag. Das Geschäft in den USA bleibe die größte Herausforderung angesichts des trägen Marktumfeldes. Der Fokus in den USA bleibe auf einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gerichtet./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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