NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo von 3200 auf 3315 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Schnapsbrenner scheine weiterhin beständiges, starkes Wachstum zu liefern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anderswo im Sektor gebe es aber spannendere Wachstumschancen, weshalb er andere Unternehmen aus der Branche bevorzuge./niw/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 05:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 05:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.