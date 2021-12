NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach den jüngsten Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen zum US-Getränkemarkt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Das Geschäft des Spirituosenherstellers Diageo mit Handelsunternehmen sei nach wie vor stark, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/la