NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Innerhalb des europäischen Getränkesektors habe eine Rotation - raus aus Spirituosen-Aktien, rein in die relativ billigen Bierbrauer- und Softdrink-Papiere - eingesetzt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die Schnapsbrenner jedoch ein weiterhin deutlich stärkeres umsatzgetriebenes Gewinnwachstum ausweisen als die Brauereikonzerne./edh/mis