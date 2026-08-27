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Symbol DGEAF

AI Analyse

Bernstein Research

Diageo Outperform

09:01 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
20,10 EUR 0,27 EUR 1,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick vom Kapitalmarkttag Anfang August an./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
24,90 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

09:01 Diageo Outperform Bernstein Research
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
19.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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