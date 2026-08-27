Diageo Aktie
Marktkap. 45,04 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,43%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick vom Kapitalmarkttag Anfang August an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,90 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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