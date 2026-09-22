Diageo Aktie
Marktkap. 41,86 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,45%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2490 Pence belassen. Zur für 2027 angekündigten Ablösung von Finanzchef Nik Jhangiani durch Joanne Wilson schrieb Trevor Stirling am Mittwoch, dass Wilson viel Erfahrung auf diesem Posten, aus der Branche sowie in den Bereichen Kategorien- und Kundenanalyse mitbringe. Letztere habe Unternehmenschef Dave Lewis als Schwachpunkte beim Getränkekonzern ausgemacht./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,90 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,20 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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