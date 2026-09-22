Bernstein Research

Diageo Outperform

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2490 Pence belassen. Zur für 2027 angekündigten Ablösung von Finanzchef Nik Jhangiani durch Joanne Wilson schrieb Trevor Stirling am Mittwoch, dass Wilson viel Erfahrung auf diesem Posten, aus der Branche sowie in den Bereichen Kategorien- und Kundenanalyse mitbringe. Letztere habe Unternehmenschef Dave Lewis als Schwachpunkte beim Getränkekonzern ausgemacht./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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