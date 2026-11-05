Bernstein Research

Diageo Outperform

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2440 auf 2470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling bewertete am Donnerstag die Umsatzentwicklung des Spirituosenkonzerns im ersten Quartal. Er spricht von einem "kleinen Schritt nach vorn, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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