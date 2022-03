NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenhersteller, dessen Aktie sie erst jüngst hochgestuft habe, sei der größte Profiteur des Trends zu Tequila-Premiun-Marken auf dem US-Markt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./gl/ck