NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Ein nachhaltiger Konsum untermauere das Wachstum des Spirituosenkonzerns, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diageo bleibe eine sichere Anlagemöglichkeit für Anleger in Zeiten von Kosteninflation und geopolitischer oder wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die Aktie werde aber noch immer mit einem Abschlag zur internationalen Konkurrenz gehandelt./tih/edh