NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti erhöhte ihre Schätzungen für 2023 vor allem aufgrund von Währungseffekten. Dies schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor den Jahreszahlen des Spirituosenherstellers./ajx/bek