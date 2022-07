NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe die Ergebnisschätzungen klar übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/mis