NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Der Schnapshersteller sollte für das laufende Geschäftshalbjahr trotz einer nachlassenden Dynamik im US-Geschäft ein robustes organisches Umsatz- sowie operatives Ergebniswachstum (Ebit) von jeweils sieben Prozent berichten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh