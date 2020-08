NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach dem angekündigten Kauf der Gin-Marke Aviation American Gin auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Er sei sich zwar bewusst, dass Aviation ein neuer Wachstumsmotor für den Schlüsselmarkt USA sei, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch hätte er es vorgezogen, wenn der Spirituosenhersteller in einen Bereich mit höheren Eintrittsbarrieren als Gin investiert hätte. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im kommenden Jahr liege unter der Markterwartung./la/he