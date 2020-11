NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2600 Pence belassen. Der Schnaps- und Bierkonzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte sich zwar erholen, dabei aber den Wettbewerbern hinterherhinken./la/mis