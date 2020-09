NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2475 Pence belassen. Die Signale vor der Hauptversammlung deuteten auf einen guten Start in das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 des Spirituosenkonzerns, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/zb