NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Die Kennziffern des Spirituosenkonzerns für das erste Geschäftshalbjahr seien - mit einer ermutigenden Marktanteilsdynamik in mehreren wichtigen Regionen - eindeutig stark ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der bereits erwarteten starken Umsatzerholung und anderer Aspekte sehe sie aber nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zum zweiten Halbjahr./edh/tih