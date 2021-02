HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Dialog Semiconductor angesichts einer Übernahmeofferte des japanischen Renesas-Konzerns von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 60 auf den Angebotspreis von 67,50 Euro. Er hält es zwar für möglich, dass an der Offerte nochmals geschliffen wird, dafür gebe es aber keine Sicherheit. Grundsätzlich sei der gebotene Preis fair./tih/ajx