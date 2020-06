NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der angehobene Umsatzausblick des Halbleiterkonzerns liege um sechs Prozent über den Markterwartungen, der implizierte bereinigte operative Gewinn (Ebit) sogar 15 Prozent, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/ag