ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die gute Nachfrage halte an, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach Vorabzahlen des Halbleiterunternehmens./ag/la