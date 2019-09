ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach der Vorstellung neuer Produkte durch Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Erwartungsgemäß würden bestehende iPhones, iPads und Apple Watches lediglich schrittweise aufgewertet, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er warte nun auf mehr Details zu den Lieferketten. Bei Dialog sei das Ausscheiden als Lieferant für die primären Energiemanagement-Chips bei allen drei Produkten höchstwahrscheinlich. Dies dürfte aber durch einen Auftrag für untergeordnete Chips teilweise aufgefangen werden./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 05:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.