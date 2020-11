LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Dialog Semiconductor nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe das dritte Quartal in Folge positiv überrascht und sei ein unterschätzter Wachstumswert, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu sei die Aktie die günstigste unter den von ihm beobachteten Branchentiteln./gl/mis