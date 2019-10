NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Dialog Semiconductor mit Blick auf den Kauf des Unternehmens Creative Chips auf "Sector Perform" belassen. Er werte die Transaktion leicht positiv für das Halbleiterunternehmen, da es mit der Übernahme seine Geschäftsaktivitäten weiter diversifiziere, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch das Wachstum und die Margen von Dialog sollten davon in den kommenden Jahren profitieren./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 10:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 10:38 / ET





