NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Quartalszahlen von 35 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Umsatz des Halbleiterunternehmens sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2020 und 2021 deutlich nach oben./edh/he