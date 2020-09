MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen halte auch in einem schwierigen Umfeld mit seinen Akquisitionen Kurs, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das zeige die jüngste Übernahme im Raum Stuttgart./mf/ajx