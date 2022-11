Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG unter anderem wegen Verzögerungen und Neuplanungen bei anvisierten An- und Verkäufen die Guidance für Transaktionen im Geschäftsbereich Institutional Business auf eine Spanne von 650 bis 700 Mio. Euro (zuvor: 0,9 bis 1,0 Mrd. Euro) gesenkt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage solle entsprechend der geringeren Transaktionen der Ertrag aus Immobilienmanagement nur noch im Bereich von 90 bis 95 Mio. Euro (zuvor: 105 bis 115 Mio. Euro) liegen. Dies wirke sich folglich auf die FFO Guidance aus. Hier werde nunmehr ein Wert zwischen 114 und 117 Mio. Euro (zuvor: 130 bis 136 Mio. Euro) erwartet. Hinsichtlich des Geschäftsbereichs Commercial Portfolio halte das Unternehmen die bisherige Guidance für Bruttomieteinnahmen zwischen 170 und 180 Mio. Euro, einem Ankaufsvolumen von 2,3 Mrd. Euro und von Verkäufen im Volumen zwischen 400 und 500 Mio. Euro aber bei. Vor dem Hintergrund der Anpassungen habe das Analystenteam die GuV-Schätzung für 2022 und die Folgejahre ebenfalls angepasst und gehe davon aus, dass das Portfolio zum Jahresende bei 14,5 Mrd. Euro liegen werde. Zudem sei von SRC die Schätzung der Portfoliogröße von 17,2 Mrd. Euro zum Jahresende 2024 auf 15,8 Mrd. Euro reduziert worden. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 17,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro), erneuern aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.11.2022, 10:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 03.11.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DIC_3November2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.