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DocMorris Aktie

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DocMorris Aktien-Sparplan
10,96 EUR +0,41 EUR +3,89 %
STU
11,05 EUR +0,50 EUR +4,74 %
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DocMorris jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 520,79 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

DocMorris Buy

11:51 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
10,96 EUR 0,41 EUR 3,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem starken Halbjahresbericht der Versandapotheke. Im zweiten Quartal habe sich das Wachstum in allen Geschäftsbereichen beschleunigt, während der bereinigte operative Verlust deutlich zurückgegangen sei. Koch verwies zudem auf die angehobene Jahresumsatz- und Ergebnisprognose, was weitere Aufwärtskorrekturen der Konsensschätzungen stützen dürfte./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,03 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

11:51 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
11:21 DocMorris Neutral UBS AG
09:41 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
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