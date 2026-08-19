DocMorris Aktie
Marktkap. 520,79 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
AI Analyse
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem starken Halbjahresbericht der Versandapotheke. Im zweiten Quartal habe sich das Wachstum in allen Geschäftsbereichen beschleunigt, während der bereinigte operative Verlust deutlich zurückgegangen sei. Koch verwies zudem auf die angehobene Jahresumsatz- und Ergebnisprognose, was weitere Aufwärtskorrekturen der Konsensschätzungen stützen dürfte./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,03 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:51
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|09:41
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|09:41
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:21
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|09:41
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital