Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DocMorris Hold

11:31 Teilen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Zahlen zum ersten Quartal um ein Drittel von 60 auf 40 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Nehme man das Geschäft in der Schweiz heraus, so sei der Außenumsatz der Online-Apotheke um gut ein Viertel gefallen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. DocMorris habe im ersten Quartal fast eine Million Kunden verloren und im vergangenen Jahr 2,6 Millionen Kunden./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com