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DocMorris Aktie

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9,75 EUR -0,44 EUR -4,27 %
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AI Analyse

UBS AG

DocMorris Neutral

10:51 Uhr
DocMorris Neutral
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
9,75 EUR -0,44 EUR -4,27%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Neutral

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,70 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,44 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,36 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,38%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:51 DocMorris Neutral UBS AG
09:26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
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