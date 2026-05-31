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WKN BEAU1Y

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ISIN DE000BEAU1Y4

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Symbol DOUDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Douglas Buy

08:01 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
9,10 EUR 0,32 EUR 3,64%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit 2000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Die Aktie stehe momentan nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,80 €		 Abst. Kursziel*:
81,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,82%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

08:01 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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