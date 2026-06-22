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Symbol DOUDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Douglas Buy

08:01 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
7,80 EUR -0,14 EUR -1,76%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der abermaligen Senkung der Unternehmensziele für 2025/26 passte Analyst Michael Heider seine Schätzungen ebenfalls an, wie er am Montagnachmittag schrieb. Er lobte indes die anhaltend gute Barmitteilentwicklung bei der Parfümeriekette und hält die Aktie weiter für ein gutes Investment./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,86 €		 Abst. Kursziel*:
78,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,49%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

08:01 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.06.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.06.26 Douglas Neutral UBS AG
19.06.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
18.06.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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