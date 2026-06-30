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WKN BEAU1Y

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Symbol DOUDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Douglas Buy

11:41 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
8,31 EUR 0,12 EUR 1,47%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Douglas nach einem Treffen mit Managern der Parfümeriekette auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Unternehmensführung sei zuversichtlich, sich durch die Fokussierung auf die Omnichannel-Strategie und durch Selbsthilfemaßnahmen in einem verhaltenen Marktumfeld zurechtzufinden, schrieb Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Barmittelzufluss der Parfümeriekette sei stark und die Aktie attraktiv bewertet./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,26 €		 Abst. Kursziel*:
69,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,47%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

11:41 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.06.26 Douglas Neutral UBS AG
19.06.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
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