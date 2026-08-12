Douglas Aktie
Marktkap. 878,77 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
AI Analyse
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen spiegelten eine eingetrübte Konsumentenstimmung wider, vor allem in den Kernmärkten der Parfümeriekette. Der Druck auf die Profitabilität habe nochmals zugenommen. Die Aktie sei allerdings attraktiv bewertet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,17 €
|Abst. Kursziel*:
71,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,94%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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